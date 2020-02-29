وفاة المفكر الإسلامي المصري محمد عمارة عن 89 عاماً

توفي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، محمد عمارة، مساء الجمعة، عن 89 عاماً، بعد رحلة وجيزة مع المرض.

وأعلن خالد عمارة نجل المتوفى في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعد ثلاثة أسابيع".

وأضاف "توفي أبي رحمه الله في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة، تحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك".

وعن توقيت الجنازة أعلن عمارة أنها ستكون "السبت، بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس، بجوار مجمع المحاكم، وأنه سيدفن في قريتهم "صروة" التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ".

والمفكر الراحل من مواليد 8 ديسمبر/كانون الأول 1931، بقرية قلين بمحافظة كفر الشيخ (شمال).

وشغل عمارة عدة مناصب منها عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ورئيس تحرير لمجلة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما كان عضوا باللجنة التأسيسية لدستور 2012.

ومن أهم مؤلفاته: الإسلام والتعددية، التفسير الماركسي للإسلام، المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، معالم المنهج الإسلامي، الإسلام والمستقبل، قارعة سبتمبر، معارك العرب ضد الغزاة، الغارة الجديدة على الإسلام.