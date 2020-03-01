نتنياهو يتعهد بضم سريع لأراض في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة "في غضون أسابيع" إذا أعيد انتخابه، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته اليمينية عشية الانتخابات التشريعية التي تجري الاثنين.

وتشير الاستطلاعات إلى تقارب النتائج بين نتنياهو وخصمه بيني غانتس في الانتخابات التي تجري للمرة الثالثة في عام.

وقال نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية في مقدمة أولوياته وضمن "أربع مهمات كبرى فورية" يعتزم القيام بها.

وأضاف في المقابلة التي أذيعت قبل 24 ساعة على فتح صناديق الاقتراع "سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد".

وبحسب نتانياهو فإن "لجنة الخرائط الأميركية الإسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل أسبوع".

وأضاف "إنها حقيقة، الجميع أدركوا أن الرئيس دونالد ترامب وانا سنقوم بذلك".

وأعطت الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وتم اقتراح لجنة مهمتها ترسيم الحدود الدقيقة للأراضي التي يتوقع ضمها.

ويبدي نتنياهو وخصمه غانتس تخوفا من عزوف الناخبين عن المشاركة وسط الجمود السياسي في البلاد، ويسعيان إلى استقطاب اهتمام الناخبين.

وقال غانتس الأحد "لا أخشى المترددين وأقترح على نتنياهو والليكود النظر إلى ما يحصل في معسكرهما (...) لكل شيء نهاية وغدا (الاثنين) ستكون نهاية حقبة نتنياهو في الحكم".