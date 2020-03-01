وفد "حفتر" يلتقي مسؤولي النظام السوري في دمشق

ذكرت صحيفة "المرصد" الليبية (إلكترونية)، الأحد، أن وفد "الحكومة المؤقتة"، غير المعترف بها دوليا، والتابعة لميليشيات خليفة حفتر، يقوم بزيارة العاصمة السورية دمشق، ويلتقي مسؤولي النظام.

وأوضحت الصحيفة، أن وفد حفتر، توجه إلى دمشق مساء السبت، حيث استقبلهم هناك، نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

وضم الوفد، عضوي الحكومة المؤقتة: عبد الرحمن الأحيرش، وعبد الهادي الحويج، وآخرين.

ويبحث وفد حفتر مع مسؤولي النظام، التنسيق في مواضيع السياسة والأمن وتبادل المعلومات و"العمليات التركية" في البلدين.

ولم تقدم الصحيفة أي معلومات أخرى حول الزيارة.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.