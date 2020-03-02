الانتخابات الثالثة في إسرائيل خلال عام وسط مخاوف من كورونا

شارك 27.6% من أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، لانتخاب البرلمان (الكنيست) في الساعات الخمس الأولى، منذ فتح صناديق الاقتراع صباح الاثنين.



ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن لجنة الانتخابات المركزية قولها "بعد 5 ساعات من فتح صناديق الاقتراع أدلى 27.6% من أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم".



وبحسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فيبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و454 ألف إسرائيلي، سيدلون بأصواتهم في أكثر من 11 ألف محطة اقتراع.



وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب إن "قرابة 18 ألف شرطي والآلاف من حراس الأمن سينتشرون في مختلف مراكز الاقتراع".



وهذه الانتخابات هي الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد الانتخابات التي جرت في إبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين.

فيما حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التوجه إلى مراكز الاقتراع رغم المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو في تصريح صحافي بعد الإدلاء بصوته في القدس "أخرجوا للتصويت". وأضاف "فيروس كورونا تحت السيطرة الكاملة، يمكن للناس الإدلاء بأصواتهم بثقة تامة"، محذرا من "الأخبار الكاذبة" التي قد تثنيهم عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وأحصت إسرائيل 10 إصابات مؤكدة بالفيروس فضلا عن فرض حجر صحي على أكثر من 5000 شخص سافروا إلى بؤر للمرض.

وأقيمت مراكز انتخابية خاصة للإسرائيليين الخاضعين للحجر الصحي التي وصلها بعضهم للإدلاء بأصواتهم وقد أخذوا بعين الاعتبار جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ومن بينها وضع الكمامات.