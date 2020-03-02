عبد المهدي يقترح انتخابات مبكرة في 4 ديسمبر في العراق

اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيسي الجمهورية برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، وأعضاء مجلس النواب، وجرى توزيعها أيضاً على وسائل الإعلام.

وعبر عبد المهدي، عن أسفه لعدم نجاح محمد توفيق علاوي في مهمته بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن ذلك "يتطلب اتخاذ الموقف المناسب".

ودعا البرلمان إلى "عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي".

واقترح عبد المهدي، إجراء الانتخابات العامة يوم 4 ديسمبر المقبل، وأن يحل مجلس النواب (البرلمان) نفسه قبل 60 يوما من التاريخ المذكور.

وأشار إلى أنه اتخذ قرارا، بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين، باللجوء إلى "الغياب الطوعي" كرئيس لمجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشدد على أن هذا القرار "لا يمنعه من ترك منصبه بشكل نهائي في حال عدم تكليف بديل من علاوي ونزع فتيل الأزمة في البلاد".

ولفت أنه سيعمل على "تكليف أحد نوابه أو أحد الوزراء بإدارة جلسات الحكومة وتصريف الأمور اليومية، في حين سيقوم مكتبه بإبلاغه بالأمور الحصرية والعاجلة فقط".

ودعا عبد المهدي، إلى "تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت".