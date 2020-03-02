مسلحون موالون للإمارات يمنعون قوات سعودية من دخول ميناء عدن

منع مسلحون موالون للإمارات، الاثنين، قوات سعودية من دخول ميناء مدينة عدن العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

وقال مصدر في ميناء الزيت الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية والقوات السعودية، للأناضول، إن "قوات سعودية، كانت في طريقها إلى الميناء، لحل أزمة منع قوات الحزام إفراغ سفينة وقود".

وأوضح المصدر للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، أن "قوات الحزام رفضت مرور القوة السعودية، وأجبرتها على التراجع إلى مقرها، مرجعا ذلك لعدم التنسيق بين قيادة القوتين".

والسبت، منعت قوات الحزام (موالية للإمارات) عملية ضخ الوقود من سفينة تجارية وصلت إلى ميناء المدينة، رغم موافقة الحكومة على دخولها الميناء.

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي مطلع أغسطس/آب الماضي، انتهى بسيطرة الانتقالي على عدن وطرد الحكومة الشرعية منها.

ورعت السعودية، 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات لإنهاء الأزمة وتطبيع الأوضاع في عدن.

وحددت مهلة زمنية مدتها "شهرين" للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بعرقلة التنفيذ.