انتخابات إسرائيل.. الليكود يحصل على 35 مقعداً والمشتركة تحصد 16

كشفت معطيات رسمية جديدة لنتائج فرز الأصوات في إسرائيل عن حصول حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 35 مقعدا، فيما زاد حصدت القائمة المشتركة العربية 16.

جاء ذلك وفق ما أعلنته، لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل بعد فرز 92% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بها في الانتخابات التي جرت الاثنين، حسب وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقناتي التلفزة "12" و"13".

وبذلك تقلصت الفجوة بين كتلة اليمين بقيادة نتنياهو وكتلة "يسار الوسط" بقيادة بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" الذي حصل على 32 مقعدا.

وحسب المعطيات الجديدة، وصل رصيد كتلة اليمين إلى 58 مقعدا مقابل 55 لـ "يسار- وسط".

ووفق المعطيات ذاتها، حصل حزب "شاس" (ديني) على 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" (ديني) على 7، ومثله كل من "إسرائيل بيتنا" وتحالف "العمل- غيشر- ميرتس"، بينما حصل تحالف "يمينا" (يضم 3 أحزاب يمين) على 6 مقاعد.