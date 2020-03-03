نظام الأسد يسلم السفارة الليبية في دمشق للضابط المتقاعد حفتر

أعلن النظام السوري، الثلاثاء، افتتاح السفارة الليبية في دمشق، وتسليمها "للحكومة" التابعة للضابط المتقاعد خليفة حفتر، غير المعترف بها دوليا، بعد إغلاقها 8 سنوات.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، تم تسليم السفارة الليبية "للحكومة" المؤقتة التابعة لحفتر، بعد أن وقّع الطرفان في العاصمة دمشق، مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارات في كلا البلدين.

ومع توقيع المذكرة أصبح النظام السوري أول من يعترف بحكومة حفتر غير الشرعية في ليبيا.

جدير بالذكر، أن حكومة "الوفاق الوطني" الليبية في طرابلس، برئاسة فائز السراج، هي الحكومة الممثلة لليبيا والمعترف بها دوليا.