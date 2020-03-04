الأسد: لم نقم بأي عمل عدائي ضد تركيا ومن غير المنطقي وجود خلافات بيننا

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن قواته لم تقم بأي عمل عدائي تجاه تركيا وإنه لا داع لأن يكون هناك خلاف بين البلدين.

وفي تصريحات لإحدى القنوات الروسية قال الأسد "أي عمل عدائي قامت به سوريا ضد تركيا؟ لا يوجد. هناك حالات زواج بين الأتراك والسوريين، هناك أسر تركية سورية، هناك مصالح حياتية مشتركة، هناك تلاقي تاريخي بين الثقافات، لذلك، ليس من المنطقي أن يكون بيننا خلافات".

تأتي تصريحات الأسد عقب تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث فيها عم خسائر فادحة تكبدها النظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع في إدلب وأكد فيها على أن الجيش التركي سيواصل الرد بكل قوة على اعتداءات الأسد ولن تذهب دماء شهدائه هدر.

وأدت تصريحات الأسد لردود فعل ساخرة لتحدثه عن عدم وجود سبب منطقي للخلاف مع تركيا رغم ارتكابه مذابح كثيرة بحق شعبه وتسببه في هجرة الملايين منهم إلى تركيا، علاوة على استهداف قواته الجنود الأتراك في إدلب.