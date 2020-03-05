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الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ في بيت لحم وتغلق كنيسة المهد بسبب "كورونا"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.03.2020 13:19
آخر تحديث في 05.03.2020 13:26
الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ في بيت لحم وتغلق كنيسة المهد بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، حالة الطوارئ في محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد الاشتباه بوقوع إصابات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "هناك عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بين عدد من الموظفين في أحد فنادق محافظة بيت لحم".

وأضافت، إنه تم "أخذ الفحوصات اللازمة، وبانتظار النتائج".

وقررت الوزارة إغلاق المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، في بيت لحم، لمدة 14 يوما.

كما أعلنت عن وقف استقبال كافة المجموعات السياحية، وإلغاء الحجوزات الفندقية، في المدينة.

وقالت الوزارة إنها حوّلت أحد فنادق مدينة بيت لحم، مقرا للحجر الصحي.

ودعت الوزارة، المواطنين الى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليمات وزارة الصحة الإجرائية والاحترازية .

وفي ذات السياق، أعلنت الطوائف المسيحية، في بيان إغلاق كنيسة المهد، في مدينة بيت لحم، استجابة لقرار وزارة الصحة.

والكنيسة من أبزر الأماكن المقدسة للمسيحيين حول العالم، إذ يعتقد أنها أقيمت في المكان الذي شهد ولادة السيد المسيح عليه السلام، ويؤمها الكثير من السياح.

كما أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، في بيان منفصل، تأجيل "ماراثون فلسطين الدولي"، المزمع إقامته في بيت لحم يوم 27 مارس/آذار الجاري، إلى أجل غير مسمى.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

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