مزاعم عن وضع بن زايد في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا

توالت الأنباء عن إصابة ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايد، بفيروس كورونا، بعد رصد تواريه عن الظهور لبضعة أيام.

ونشر ناشط حقوقي إماراتي يدعى عبد الله الطويل على حسابه في تويتر تغريدة أمس الثلاثاء أكد فيها أن بن زايد مصاب بفيروس كورونا المستجد نقلاً عن مصدر خاص.

وأكدت القناة الثانية عشر العبرية نبأ إصابة بن بن زايد في تغريدة على حسابها بتويتر دون تفاصيل.

من جهتها، أفادت باحثة أمريكية متخصصة بالشأن الخليجي بتفاصيل حول مزاعم إصابة الزعيم الإماراتي بفيروس كورونا، مؤكدة أنه وضع في الحجر الصحي بعد تأكد إصابته، مستشهدة بتواريه عن الأنظار.

وقالت الباحثة والصحفية الأمريكية، كارين آن كاريل، في تغريدة: "تأكد لنا نقل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مستشفى كليفلاند بأبوظبي" بعد إصابته بوعكة صحية". وأضافت أن بن زايد نقل بعد ذلك إلى "حجر صحي داخلي في قصره مصاباً بفيروس كورونا".

وزعمت كاريل أن العدوى انتقلت لابن زايد المرض من عاملة فلبينية في قصر العائلة.

ولم يصدر عن السلطات الإماراتية ما يؤكد أن ينفي هذه الأنباء حتى الساعة.