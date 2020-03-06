بسبب عيد المساخر.. إسرائيل تفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية لمدة 4 أيام

أعلنت إسرائيل، الجمعة، فرض إغلاق على الأراضي الفلسطينية لمدة 4 أيام بمناسبة عيد المساخر "بوريم" اليهودي.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان أرسل نسخة منه للأناضول، إن الإغلاق الذي سيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة سيبدأ، مساء السبت، وينتهي مساء الأربعاء المقبل.

وأضاف أن القرار اتخذ "بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

وخلال فترات الإغلاق يمنع الفلسطينيون من المرور عبر الحواجز الإسرائيلية التي تفصلهم عن إسرائيل.

وفي فترات الإغلاق يمنع الفلسطينيون من العمل في إسرائيل، أو الوصول إليها لتلقي العلاج إلا في حال الحصول على استثناءات تصدرها السلطات الإسرائيلية في حال الضرورة.

وفي عيد المساخر "بوريم"، تقام الصلوات في الكنس اليهودية، ويأتي الأطفال إلى هذه الكنس بملابس تنكرية.

ودرجت إسرائيل على فرض الإغلاق على الأراضي الفلسطينية في الأعياد اليهودية.