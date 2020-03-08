مليشيات حفتر تستهدف مطار معيتيقة بصواريخ غراد

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، استهداف مطار معيتيقة الدولي بصواريخ غراد من قبل مليشيات حفتر، لليوم الثامن على التوالي.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي، للأناضول، إن مليشيات حفتر لا تزال تستهدف المطار بشكل يومي بصواريخ غراد.

وأضاف المجعي، أن أغلب الصواريخ التي تُطلقها المليشيات، تستهدف الأحياء المدنيَة المجاورة للمطار، وسجلت خسائر مادية كبيرة لأهالي المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال مدير مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، للأناضول إن حركة الملاحة الجوية لاتزال معلَقة في المطار نتيجة القصف المتكرر.

ولفت إلى أن ادارة المطار جاهزة لاستئناف العمل وهي بانتظار إذن من مصلحة الطيران باعتبارها الجهة المعنية بتقييم الوضع.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، تدمير مخزن للذخيرة تابع لمليشيات خليفة حفتر، في منطقة سوق الأحد، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.