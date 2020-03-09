السودان يفتح تحقيقاً في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الاثنين، أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك صباح اليوم.

وقال المجلس في بيان صحفي قرأه وزير الإعلام فيصل محمد صالح "تعرض موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك صباح اليوم إلى هجوم إرهابي خلال سيره من منزله إلى رئاسة مجلس الوزراء".

وتابع الوزير: "تعرض الموكب لتفجير إرهابي وإطلاق رصاص أسفل جسر كوبر، ولم يصب رئيس الوزراء بأي أذى ولا المجموعة المرافقة له، وبدأت السلطات المختصة بالتحقيقات اللازمة".

وأضاف "لقد استشرف شعبنا فجر عهد جديد وهو قادر عن الدفاع عنه بكل غال ونفيس وسيتم التعامل بالحزم اللازم مع كل المحاولات الإرهابية والتخريبية قدما في تنفيذ مهمام الثورة وتفكيك ركائز النظام القديم".

من جهته، أدان حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المعزول عمر البشير)، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء.

وقال رئيس الحزب إبراهيم غندور على صفحته بفيسبوك "إن محاولة اغتيال حمدوك لا تشبه قيم الشعب السوداني، وندين ما حدث، وندعو أن يسلِّم الله وطننا وشعبنا من الفوضى ومستنقع الفتن".

وأكد أن الحكومة مجتمعة تحمل مسؤوليتها في بسط الأمن ومنع البلد من الانحدار إلى الفوضى في ظل الضائقة الاقتصادية وتردي الخدمات.

والاثنين، أعلنت الحكومة السودانية، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من حادثة تفجير إرهابي وإطلاق رصاص أثناء توجهه إلى مكتبه صباحاً.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، توجه حمدوك إلى مكتبه لمزاولة عمله في مقر مجلس الوزراء بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي تعد الأولى من نوعها بعد الإطاحة بنظام البشير.