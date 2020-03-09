مقتل جنديين أميركيين في عملية ضد تنظيم داعش في العراق

قتل جنديان أميركيان أثناء "تقديمهم المشورة" لقوات الأمن العراقية" في عملية عسكرية ضد جيوب لتنظيم داعش في شمال العراق، حسب ما أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان الاثنين.

وعلى خلفية التوتر بين طهران وواشنطن طالت سلسلة هجمات المصالح الأميركية في العراق حمّلت واشنطن مسؤوليتها لفصائل شيعية موالية لإيران، أعلن التحالف تعليق عملياته المشتركة في العراق. لكن بياناً من القيادة العسكرية العراقية الاثنين أكد أن العملية العسكرية التي قتل فيها الجنديان أمس الأحد تمت "بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي".