مقتل 3 متظاهرين في بغداد في مواجهات مع قوات الأمن

أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، الاثنين، بمقتل 3 متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان للمفوضية، إن "3 متظاهرين قُتلوا وأصيب 44 آخرون بجروح في المصادمات التي جرت في ساحة الخلاني، مساء أمس الأحد بين المتظاهرين وقوات الأمن".

ومنذ أسابيع، تشهد ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير (معقل المحتجين في بغداد) مواجهات متقطعة بين أفراد الأمن والمتظاهرين المناوئين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

وتستخدم قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي وأحيانا الرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين يرشقون عناصرها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويُصرّ المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.