حزب الله العراقي يسحب قواته من منطقة الآبار في العامرية غرب العراق

أفاد مصدر عسكري عراقي أن كتائب حزب الله العراقي انسحبت، الثلاثاء، من منطقة الآبار في مدينة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، بعد السيطرة عليها عام 2014.

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط برتبة مقدم بالجيش، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "كتائب حزب الله العراقي انسحبت اليوم من منطقة الآبار على بعد 23 كلم جنوب الفلوجة، ونقلت معداتها إلى محافظة بابل المحاذية والحدودية مع الأنبار (غرب)".

وأضاف المصدر أن "الجيش استلم الملف الأمني في المنطقة بعد انسحاب تلك القوة منه".

ويأتي الانسحاب بحسب توجيهات الحكومة المركزية، بإعادة المناطق التي تشغلها تلك الفصائل لغرض عودة أهلها النازحين إليها.

وسيطرت كتائب حزب الله العراقي على منطقة الآبار في عامرية الفلوجة عام 2014، وقامت بتهجير أهالي المنطقة مما دفعهم إلى النزوح للمخيمات وداخل مدينة عامرية الفلوجة.