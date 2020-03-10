قتلى في هجوم لتنظيم داعش في محافظة ديالى شمال العراق

قتل ضابط في الجيش وعنصر في "الحشد الشعبي" في هجوم لتنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء.

وقال المصدر للأناضول، وطلب عدم ذكر اسمه، إن "مسلحين من تنظيم داعش شنوا هجوما على حاجز أمني مشترك للجيش والحشد الشعبي بأطراف قضاء خانقين شمالي ديالى".

وأضاف المصدر أن "الهجوم خلف قتيلين ضابطا في الجيش برتبة ملازم، وعنصرا في الحشد الشعبي".

من جهتها، قالت هيئة "الحشد"، في بيان إن "مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات للحشد في قرية تل عري بقضاء خانقين".

وأضافت الهيئة، أن "الهجوم أسفر عن مقتل آمر كتيبة الإسناد للواء 23 في الحشد الشعبي، محمد علي مجيد العنبكي".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.