لبنان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمواطن عائد من مصر

سجّل لبنان الثلاثاء وفاة أول مواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة.

وقال المسؤول، متحفظاً عن ذكر اسمه، إن "المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاماً، وكان قد وصل قادماً من مصر"، لافتاً إلى أن حالته "كانت حرجة منذ وصوله الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في بيروت حيث يتم عزل المصابين.

وكانت إدارة المستشفى أعلنت الاثنين ارتفاع عدد المصابين إلى 41، أربعة منهم في حالة حرجة، وبينهم الشخص الذي توفي اليوم.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن الجمعة أن لبنان انتقل من مرحلة احتواء المرض إلى مرحلة انتشاره، تزامناً مع إعلان لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي شكلتها الحكومة سلسلة تدابير احترازية بينها تمديد إقفال المدارس والجامعات والحضانات حتى نهاية الأسبوع.

كما دعت وزارة السياحة إلى إغلاق مراكز الترفيه والحانات والملاهي الليلية والأندية الرياضية ومنع إقامة البرامج الفنية والحفلات في المطاعم والمقاهي.

وأعلنت السلطات قبل نحو أسبوعين وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً لفيروس كوفيد-19، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

ودعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الجمعة إلى تعليق كافة الانشطة الرياضية حتى نهاية اذار/مارس الجاري، كإجراء احترازي.

وأعلنت بلدية بيروت الثلاثاء إقفال الحدائق العامة في العاصمة بشكل مؤقت.