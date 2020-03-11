قوات مدعومة إماراتياً تهاجم معسكراً أمنياً للحكومة اليمنية بتعز

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الأمن اليمني، الأربعاء، وقوات مدعومة إماراتيا حاولت اقتحام مقر قيادة "الأمن الخاص" بمحافظة تعز اليمنية (جنوب).

وأوضح مصدران من سكان منطقة "الخيامي" غربي تعز، للأناضول، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات أمنية موالية للحكومة المعترف بها دوليا، ومسلحين يتبعون كتائب "أبي العباس" المدعومة إماراتيا في محيط معسكر الأمن الخاص بالمنطقة.

وقال المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لأسباب أمنية، إن مجموعات مسلحة من الكتائب بقيادة شخص يدعى "برهان القاسمي" حاولت اقتحام المعسكر (مقر قيادة الأمن الخاص) إلا أنها واجهت مقاومة شديدة من عناصر الأمن.

وأضافا أن ضراوة الاشتباكات خلفت حالة من الذعر والهلع لدى السكان في المناطق المحاذية للمعسكر.

ولم يذكر المصدران ما إذا كانت المواجهات خلفت حتى الآن ضحايا أم لا، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات المحلية في تعز أو من كتائب "أبي العباس" بشأن الاشتباكات أو خلفيتها.

وأواخر أبريل/نيسان الماضي، تمكنت القوات الحكومية في تعز من استعادة أحياء واسعة في مركز المحافظة من أيدي الكتائب، في إطار خطة قالت السلطات إنها تهدف "لفرض هيبة الدولة والنظام" في المدينة؛ ما دفع الكتائب للفرار باتجاه مناطق ريفية غرب المحافظة.

ومنذ ذلك الحين تخلو عاصمة محافظة تعز من أي تواجد للعناصر المدعومة من الإمارات.