محققون أمريكيون يساعدون في استجواب مشتبه بهم في محاولة اغتيال حمدوك

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، الأربعاء، القبض على عدد من المشتبه بهم، بينهم أجانب، في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووصول فريق تحقيق أمريكي للمساعدة في التحقيقات.

ونجا حمدوك، صباح الاثنين، من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، فيما تركت الحادثة صدى دوليا وإقليميا ومحليا واسعا.

وقال الوزير، عقب نهاية اجتماع لمجلس الوزراء بالخرطوم، اليوم، إن "التحقيقات والتحريات ما زالت متواصلة وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مشتبه بهم من ضمنهم أجانب"، دون أن يحدد جنسياتهم أو عددهم.

وأشار إلى وصول فريق تحقيق أمريكي لمساعدة السلطات السودانية في الكشف عن الحادثة.

وأضاف: "سينضم الفريق الأمريكي للتحقيقات؛ لأننا احتجنا إليهم فهم يملكون خبرات وأجهزة تقنية حديثة غير متوفرة لدينا".

وتابع: "هذا النوع من الحوادث ليس لدينا سابق عهد به؛ فلا نعرف التفجيرات ولا السيارات المفخخة".

وأكد صالح أن الاستعانة بالفريق الأمريكي يأتي ضمن الاتفاقيات الدولية في مكافحة الإرهاب.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات؛ حيث يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية، الذي أطاح بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.