25 قتيلاً بقصف جوي استهدف مجموعات إرهابية تابعة لإيران شرقي سوريا

قتل 25 عنصرا من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران بينهم قياديون، الأربعاء، إثر قصف جوي يعتقد أنه أمريكي على مواقعهم في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول أن وسام الطفيلي، قائد مجموعة حيدريون، وعلي زهبندر، القيادي في زينبيون، قتلا في القصف.

وأشارت المصادر إلى إصابة العشرات من عناصر تلك المجموعات إلى جانب القتلى الذين بلغ عددهم 25.

و الأربعاء، استهدفت طائرات يعتقد أنها أمريكية بعدد من الصواريخ ما يسمى قاعدة "الأمام علي" ونقاطا في منطقتي الحزام والصناعة وقرية الهري التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقبل القصف الأمريكي بوقت قصير تعرض معسكر التاجي شمالي بغداد، إلى قصف بـ10 صواريخ، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي وآخر بريطاني، فضلا عن إصابة 12 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن "البنتاغون".

وتشهد الأجزاء التابعة للنظام السوري في دير الزور وجودا كثيفاً للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران ويتم إدارة تلك المجموعات من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وتتحكم تلك المجموعات بالمناطق التي توجد فيها وتديرها دون الرجوع إلى النظام السوري.