الجيش الأمريكي يقصف مواقعاً للحشد الشعبي وكتائب حزب الله

شن الجيش الأمريكي غارات جوية على 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة العراقية ليل الخميس الجمعة فيما اعتبر انتقاماً على مقتل أميركيين وبريطاني في هجوم صاروخي.

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان "حصل اعتداء أمريكي فجر اليوم في قصف جوي على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش، في مناطق جرف النصر، المسيب، النجف، الإسكندرية".

كما قال مصدر أمني عراقي طلب عدم الإشارة لاسمه، إن القصف الجوي الأمريكي استهدف أيضاً "مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء".

فيما أكدت وزارة الدفاع الأميركية في بيان استهداف مواقع لحزب الله ب‍العراق، وقالت إن "القصف استهدف مرافق لتخزين الأسلحة من اجل تقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف".

واستهدفت هذه الضربات خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لكتائب حزب الله وهي من المجموعات الموالية لإيران في العراق.

وكان مسؤول أميركي قال إن الضربات الأميركية "بدأت عند الساعة 1,00 بالتوقيت المحلي (22,00 بتوقيت غرينتش) بواسطة عدد من المعدّات".

ونفى أن تكون "عملية للتحالف الدولي"، قائلاً إنها "عملية أميركية حصراً".

ولكنه أشار إلى أنه "ليس واضحاً ما إذا كانت القيادة الأميركية أبلغت المسؤولين العراقيين بالضربات مسبقاً".

وتعرض معسكر التاجي شمالي بغداد، مساء الأربعاء، لقصف بـ10 صواريخ، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي ومتعاقد بريطاني، فضلا عن إصابة 12 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن "البنتاغون".