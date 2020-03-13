يونيسيف تدق جرس الإنذار: كل عشر ساعات يموت طفل بسبب الحروب

ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) الحكومات والرأي العام العالمي التدخل لصالح الأطفال السوريين وعدم التخلي عنهم.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أن كل عشر ساعات يموت طفل جراء الحرب.

وتُقدر المنظمة عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة جراء الحرب بنحو 2.8 مليون طفل، مشددة إلى أن كثيرًا منهم لم يذهب إلى المدرسة على الإطلاق.

وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر إن المساعدات الإنسانية ليس بمقدورها إنهاء الحرب، لكنها يمكن أن تخفف معاناة الأضعف، وهذا مبدأ الإنسانية.

وذكرت يونسيف في بيانها أن نحو 60% من النازحين هم من الأطفال، مضيفةً أنهم يعانون على الجبهات القتالية من العنف والتشريد والعوز الشديد.