حزب تركماني يطالب بإخراج القوات الأمريكية من العراق

طالب الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، بإخراج القوات الامريكية من البلاد على خلفية الهجوم الذي استهدف 5 مواقع عسكرية وأمنية ومدنية جنوبي البلاد فجر الجمعة.

وقال الأمين العام للاتحاد جاسم محمد البياتي في بيان، إن "الاعتداء الآثم من قبل الطائرات الأمريكية على مطار كربلاء الأهلي المدني، وكذلك مقار ومواقع الحشد الشعبي غير مبرر".

وأضاف البياتي أن "العدوان يعتبر تجاوزا لسيادة العراق وانتهاكا لحرمته وأن ذريعة الأمريكان لقصف مواقع مدنية وأمنية داخل حدود العراق، يعتبر تصرفا مرفوضا".

وبيّن أن"الحفاظ على المعسكرات والمقار الأجنبية داخل العراق أمر متفق عليه بشكل قانوني بين البلدين ومن واجب الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه المقار".

ودعا البياتي الحكومة العراقية إلى العمل على إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش العراقي شنّ الولايات المتحدة قصفا جويا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل فضلاً عن مطار كربلاء قيد الإنشاء جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، بيانا أكدت فيه قصف مواقع لـ "حزب الله" العراقي، وقالت إنه "استهدف مرافق لتخزين الأسلحة من أجل تقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف".

والأربعاء الماضي، تعرض معسكر التاجي شمالي بغداد، لقصف بوابل من الصواريخ، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي ومتعاقدا بريطانيا، فضلا عن إصابة 12 آخرين، وفق إحصاء صادر عن "البنتاغون"، حيث وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى كتائب "حزب الله" العراقي بالوقوف وراء الهجوم.