غانتس يدعو نتنتياهو لـحكومة طوارئ لمواجهة كورونا

قال رئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، مساء الجمعة، إن تشكيل حكومة "طوارئ وطنية" في إسرائيل، هو الصواب حاليا لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف غانتس في تدوينة على حسابه بفيسبوك عن مكالمة هاتفية أجراها، مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بحثا خلالها إمكانية تشكيل حكومة طوارئ، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكان نتنياهو قد دعا غانتس مساء الخميس إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، مضيفا في مؤتمر صحفي "أدعو إلى تشكيلها هذا المساء دون تردد أو تأجيل وذلك لفترة محددة".

وأضاف غانتس في تدوينته "قلت له (نتنياهو) خلال مكالمة لاحقا، إننا مستمرون في دعم أية خطوة، وأقترح أن تلتقي فرق المفاوضات الخاصة بنا لبحث إقامة حكومة طوارئ واسعة خلال الفترة القريبة".

وتابع: "إلى الآن لم أتلق ردا جديا من نتنياهو.. مازلت أنتظر- لأن حكومة طوارئ هي الشيء الصواب لإسرائيل في هذا التوقيت".

ولم يعلن أي طرف في إسرائيل حتى الآن شكل حكومة الطوارئ أو توقيتها.

ولم يتمكن نتنياهو قائد معسكر (اليمين) أو غانتس قائد معسكر (يسار الوسط) خلال جولتي انتخابات في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 من الحصول على أغلبية 61 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست) لتشكيل حكومة.

ولم تفض انتخابات ثالثة شهدتها إسرائيل في 2 مارس/آذار الجاري إلى تغيير الخريطة السياسية وحسم مسألة تشكيل الحكومة لصالح معسكر بعينه.