إعلام إسرائيلي: الرئيس سيكلف غانتس بتشكيل الحكومة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرئيس رؤوبين ريفلين، سيكلف يوم الاثنين، زعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن ريفلين قرر بعد جولة مشاورات، تكليف غانتس بتشكيل الحكومة غدًا (الاثنين).

يأتي ذلك بعد ساعات من توصية حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، الرئيس ريفلين، بإسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لغانتس، الذي يكون بذلك قد حصل على توصية 61 عضوا، من أصل 120 هم أعضاء البرلمان.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أصبح لدى غانتس 61 توصية، ما يعني أن الرئيس سيكلفه هو، لا رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة.

وحظي غانتس بتوصية حزبه "أزرق- أبيض"، (33 مقعدا)، والقائمة المشتركة (15 مقعدا)، وتحالف "غيشر- العمل- ميرتس"، باستثناء النائبة أورلي ليفي أبوكسيس (أي 6 مقاعد)، فضلا عن حزب ليبرمان (7 مقاعد).

وبدأت المشاورات النيابية صباح الأحد، في منزل ريفلين بالقدس، على أن تستغرق يوما واحدا، وتجرى بشكل مقلص للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قائد معسكر اليمين أو غانتس قائد معسكر يسار الوسط، من الحصول على أغلبية 61 مقعدا، اللازمة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة في غضون عام، التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.

وأمام غانتس مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، منذ يوم التكليف، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافيًا، وفي حال فشله قد يكلف ريفلين نتنياهو بتشكيلها.