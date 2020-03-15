قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، الأحد، إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، واقتصار أداء الصلاة على الساحات المفتوحة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني في بيان إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسقوفة، داخل المسجد كإجراء وقائي لمنع انتشار كورونا".

وأضاف "ستقام جميع الصلوات في ساحات المسجد الأقصى المبارك (المفتوحة)، وجميع الأبواب ستبقى مفتوحة أمام المصلين".

ويتكون الحرم المقدسي، من مصليات مسقوفة، أهمها المصلى القبلي، ومصلى قبة الصخرة، وساحات فارغة، تستخدم للصلاة في بعض الأوقات، وخاصة في أيام الجمعة.

وحتى صباح الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 157 ألفا في 153 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و800، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.