الأمم المتحدة: معاناة السوريين كارثية ومصيرهم بيد المجتمع الدولي

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الأحد، أن "الطبيعة المخيفة" للصراع السوري دليل على "فشل الدبلوماسية الجماعية" في هذا البلد.

وقال بيدرسون في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لانطلاق الثورة السورية: "يدخل الصراع السوري الآن عامه العاشر، ومازالت معاناة الشعب السوري خلال هذا العقد المأساوي والمرعب تتحدى العقل والمنطق".

وأضاف أن "مئات الآلاف من السوريين فقدوا حياتهم، ومئات الآلاف تم اعتقالهم أو اختطافهم، وانتشرت على نطاق واسع انتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم والدمار، وفر نصف السكان من منازلهم".

وتتزامن الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة السورية مع اشتداد عدوان النظام وحلفائه في منطقة إدلب ونزوح نحو مليون شخص باتجاه الحدود التركية (شمال) واستمرار النظام السوري وروسيا في خرق كافة الاتفاقيات المبرمة.

وشدد بيدرسون على أنه "مع وجود ما يقرب من مليون شخص نزحوا حديثًا بسبب العنف الشديد في الأشهر الثلاثة الماضية في منطقة إدلب وحدها، تتفاقم المأساة".

وأكد المبعوث الأممي أن "مصير الشعب السوري أصبح مرتبطا بصورة خطيرة وحتمية بالمنطقة الأوسع والمجتمع الدولي، وأصبحت الطبيعة المخيفة والدائمة للصراع هي دليل على فشل جماعي للدبلوماسية".

وشدد بيدرسون على أن "الحاجة ملحة إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون الدبلوماسي والثبات لوضع نهاية لهذا الصراع".

ودعا المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ويطالب القرار 2254 (1الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد المدنيين، ويحث على دعم وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

واختتم بيدرسون بالقول "باتت معاناة السوريين كارثية ويجب أن تنتهي، كما يجب أن يتوحد المجتمع الدولي معا نحو تحقيق تطلعات جميع السوريين المشروعة وأن نختار جميعا تحقيق السلام".

ووفقا لإحصائيات غير رسمية، تسبب عنف النظام السوري وحلفائه بمقتل وإصابة أكثر من مليون شخص ونزوح نحو 8 ملايين داخليا ولجوء مثلهم إلى دول الجوار والعالم، وتدمير النظام للمدن والبلدات التي كانت بيد المعارضة.