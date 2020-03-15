وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 3 عناصر إرهابية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن إرهابيين اثنين من التنظيم حاولا استفزاز القوات التركية عبر إطلاق النار في منطقة عملية "درع الفرات"، وإرهابي آخر حاول التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام.

وأكد أن قوات الكوماندوز التركية حيّدت الإرهابيين الثلاثة.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.