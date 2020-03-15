كربلاء العراقية تعلن حظراً للتجوال وصلاح الدين تغلق منافذها

أعلنت السلطات المحلية في محافظة كربلاء (جنوبي العراق)، الأحد، فرض حظر للتجوال ثلاثة أيام، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي خلال مؤتمر صحفي، إنه "من أجل تعقيم كافة مناطق المحافظة ولحفظ سلامة مواطنينا قررنا القيام بحظر التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتبار من غد الاثنين".

وأضاف "يستثنى منه الدوائر الصحية والأمنية والخدمية ذات العلاقة".

من جهتها، أعلنت محافظة صلاح الدين (شمال)، إغلاق حدودها ومنع دخول وخروج المواطنين.

وقالت خلية الازمة في المحافظة في بيان، إنه "تقرر منع دخول الوافدين إلى المحافظة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا".

وقررت محافظات ذي قار وبابل وميسان والنجف والبصرة والديوانية وكركوك وواسط ونينوى وكربلاء إضافة إلى أربيل والسليمانية إغلاق حدودها وبعضها قرر فرض حظر للتجوال.

والسبت، سجل العراق حالة وفاة جديدة، ما رفع حالات الوفاة إلى 10 من أصل 110 إصابات، تماثل 24 منها للشفاء.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء الفيروس، منها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وحظر التنقل بين المحافظات، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وحظر دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنع العراقيين من السفر إليها.