الثورة السورية تدخل عامها العاشر ومشهد القتل والنزوح لم يتغير

دخلت الثورة السورية عامها العاشر مخلفة وراءها 9 أعوام من القتل والتشريد على يد نظام الأسد، الذي لجأ منذ البداية إلى الحل العسكري، فحول ربيع سوريا إلى حرب بشعة قتل فيها مئات الآلاف بدعم متواصل من روسيا النووية وإيران الشيعية.

انطلقت أول مظاهرة ضد النظام في دمشق في 15 آذار/ مارس 2011، بمشاركة العشرات من الدمشقيين، سرعان ما تفرقت مع ملاحقة قوات الأمن لها على الطرقات.

وفي 18 من الشهر ذاته، انطلقت أول مظاهرة كبرى في درعا (جنوب) شارك فيها المئات، بعد أن قامت قوات الأمن باعتقال وتعذيب أطفال كتبوا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم، ثم إهانوا ذويهم الذين قدموا للمطالبة بإطلاق سراحهم.

القتل في مواجهة المظاهرات:

واجه النظام احتجاجات درعا السلمية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفعل الشيء ذاته ضد المظاهرات السلمية في بقية المدن فنجح بالقمع وقتل المتظاهرين في تحويل الثورة السورية إلى حرب لم تبق ولم تذر.

فيما بدأت الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة المسلحة التي انضوت تحت الجيش السوري الحر مطلع عام 2012 أي بعد أكثر من 9 أشهر من بدء المظاهرات السليمة، رداً على استخدام الأسد لآلة القتل الوحشية.

وأشارت عدة تقارير للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب النظام وحلفائه جرائم حرب من استخدام السلاح الكيماوي واتباع سياسة التجويع والتهجير القسري والحصار والاعتقال التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى القتل الممنهج والمتعمد لمئات الآلاف من المدنيين.

وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن "6.7 مليون مواطن سوري تحولوا إلى لاجئين"، تستضيف تركيا وحدها 3.6 مليون منهم، حسب أرقام رسمية.

روسيا وإيران وميليشياتها أوقفت سقوط النظام:

مع نهاية عام 2012، وبعد أن باتت مسألة سقوط النظام وشيكة، تدخلت إيران وحزب الله على خط الأزمة السورية، وأوقفت تقدم المعارضة، محققة نوعاً من التوازن في القوة على الأرض.

وفي عام 2014، حشدت المعارضة قوتها مجدداً وحققت تقدماً واسعا في عدة مناطق كان أبرزها السيطرة على مدينة إدلب في أبريل/نيسان من عام 2015.

ومع هذا التقدم بدأت قوات النظام بالانهيار من جديد، ما دفع روسيا للتدخل في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، فأوقفت تقدم فصائل المعارضة، ودعمت قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

ومع توفير الغطاء الجوي الروسي الكثيف تقدمت قوات النظام ومليشيات إيران بشكل كبير، وسيطرت على مساحات ومناطق واسعة كانت تحت سيطرة المعارضة.

حرب الخبز:

واتبع النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون خلال هذه الفترة أسلوب حصار المناطق التابعة للمعارضة وتجويع سكانها وقصف أحيائها السكنية لإجبار فصائل المعارضة على توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار، وتسليم مناطقهم لقوات النظام ما اصطلح على تسميته "نظام المصالحات"، ما أفضى إلى موجات من التهجير القسري الجماعية لمناطق أخرى انحصرت في "الشمال السوري".

وتابع النظام حتى شهر فبراير/شباط الماضي، تقدمه واستعاد السيطرة على نحو 60% من أراضي سوريا، فيما تقلصت سيطرة المعارضة إلى 10 %، فيما تسيطر منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة على النسبة المتبقية من الأراضي.

تدخلت الولايات المتحدة في سوريا عام 2014 تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش، إلا أنها ساعدت ي ب ك الإرهابية في السيطرة على ثلث الأراضي السورية.

ورغم إعلان الولايات المتحدة أكثر من مرة عزمها الانسحاب من سوريا، إلا تواجدها ما زال مستمراً في قواعد بالقرب من حقول البترول شرقي البلاد، حيث تضم تلك القواعد بين 700 إلى 1000 جندي أمريكي.



تفاقم مأساة المدنيين ضحايا الصراع:



قالت الأمم المتحدة إن "الفئة الكبرى من السوريين تحت خط الفقر، في وقت يحتاج فيه ملايين الأشخاص إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم وموارد رزقهم وخلق وظائف ومصادر دخل والحفاظ عليها".



ولا يتوقف الأمر عند الخسائر الاقتصادية، بل أدت الأحداث المروعة إلى فقد التوازن النفسي لدى عديد من السوريين، إذ أوردت في تقرير لها أن "الناس بحاجة إلى المساعدة للتعامل مع التداعيات النفسية والعقلية التي نجمت عما مروا به خلال سنوات الحرب".



وقدر "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) أن 11.7 مليون شخص في سوريا سوف يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.



وقد أدت العمليات العسكرية الأخيرة إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص في إدلب وحماة، و180 ألفاً على الأقل في شمال شرق سوريا، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



ويضم شمال غرب سوريا 3 ملايين مدني، نصفهم على الأقل مهجر مرة واحدة على الأقل، وتقول مصادر الأمم المتحدة أن أكثر من ستة ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، يقيم عدد كبير منهم في مخيمات عشوائية فيما بات أكثر من 5.6 مليون سوري لاجئين أو طالبي لجوء في دول أخرى، مثل تركيا ولبنان والأردن.



وقد نشر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" الجمعة 13 مارس / 2020، بياناً بمناسبة دخول الثورة السورية عامها العاشر، ذكر فيه أن عدد القتلى والجرحى في سوريا غير معروف.



ودعا الأمين العام إلى ضرورة عدم السماح بارتكاب مجازر جديدة في سوريا، وأن آلاف المدنيين الذين هم في عداد المفـقودين يتعرضون لمعاملات سيئة وللتعـذيب في الاعتـقال".



ولفت إلى أن "الجـرائم الرهيبة" في سوريا لا يجب أن تمر دون عقـاب، مضيفاً أنه لا يمكن السماح بارتكـاب ذات المجـازر، وتجاهل حقوق الإنسان، خلال العام العاشر.



غني عن القول، إن المسؤولين في الأمم المتحدة، على مختلف مسمياتهم، بالإضافة إلى مجلس الأمن الدولي، فشــلوا منذ بداية الثورة السورية بوقـف المجازر التي يرتكـبها نظام الأسد بحق المدنيين السوريين المناهـضين له.



استماتة روسية للاستفراد بالمشهد السوري:



حشد الكرملين كل إمكاناته السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، من أجل الإمساك بجميع خيوط المسألة السورية. فقبل الروس في البداية مفاوضات جنيف، التي ساوت المعارضة السورية بالنظام برعاية الأمم المتحدة، من أجل استغلال الظروف الدولية، وسياسة التردد والانكفاء لدى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لفرض وصايةٍ روسية كاملة على سوريا.



بديلا عن تقديم التنازلات السياسية، ذهب الروس لجهة التنسيق مع الأطراف الإقليمية المؤثرة في الساحة السورية، فأطلقوا عملية أستانا كبديل لعملية جنيف. ولتفادي الفيتو الأمريكي، زعموا بأن الهدف من عملية أستانا هو مراقبة عمليات وقف اطلاق النار في مناطق خفض التصعيد التي حددوها بمشاركة تركيا، محتفظين لأنفسهم حق خرق جميع الاتفاقات تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، مستفيدين من وجود هيئة تحرير الشام المصنفة منظمة إرهابية على قوائم الأمم المتحدة في إدلب.

تكمن معضلة السياسة الروسية في جمودها، وعدم امتلاكها سوى سيناريو الحسم العسكري المدمر على نموذج غروزني، مما وضع موسكو وأنقرة على شفير الحرب في إدلب مؤخرا، وهذا يجعل موسكو شريكا غير موثوق في أي عملية سياسية مستقبلا.

انحسار العمليات القتالية وتراجع قوى الثورة ميدانيًا، لا يعني أبدا انتهاء الثورة السورية، ولا يعني هزيمة مؤسساتها أو انتصار النظام عليها، بل تشير إلى الانتقال من مرحلة لها طبيعتها وأدواتها، إلى مرحلة أخرى مختلفة عنها، لها معطياتها وأدواتها، حيث يتحول المشهد السياسي للثورة من مرحلة "الهدم" إلى مرحلة "البناء"، في حين يواجه نظام الأسد تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية لم يشهدها من قبل.