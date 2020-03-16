الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة غانتس بتشكيل الحكومة

تسلم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس، الاثنين، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، من الرئيس رؤوبين ريفلين.

وأمام غانتس، الذي يترأس حزب "أزرق أبيض" الوسطي، مهلة 28 يوما يمكن تمديدها، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لمدة 14 يوما إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، في حال فشله.

وكان 61 نائبا في الكنيست الإسرائيلي، بينهم النواب العرب، قد أوصوا الرئيس الإسرائيلي، الأحد، بتكليف غانتس، بتشكيل الحكومة، بعد تفوقه على رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود اليميني، بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 58 توصية من نواب البرلمان البالغ عددهم 120.

وقال غانتس إنه سيسعى لتشكيل الحكومة في غضون أيام قليلة.

وأضاف "سأبذل جهدي من أجل تشكيل حكومة وطنية واسعة".

ومن المقرر أن يلتقي غانتس، مسؤولين من حزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو، من أجل بحث تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة وحدة وطنية.