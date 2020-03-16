الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يصعدون خطواتهم ضد مصلحة السجون بسبب كورونا

قرر الأسرى الفلسطينيون، الاثنين، الشروع بخطوات تصعيدية، بداية من الجمعة، احتجاجًا على إجراءات تقليصية نفذتها إدارة السجون الإسرائيلية، ومن شأنها التأثير سلبًا على خطوات مواجهتهم لفيروس كورونا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان، إن الأسرى في معتقلات الاحتلال قرروا البدء بخطوات تصعيدية (لم تحددها) ضد إدارة السجون، بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين، ردًا على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنفًا من كانتين السجون (دكان خاص بالأسرى)".

وأوضحت أن الأصناف التي تم شطبها "تشمل مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية، كالليمون والأفوكادو والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات، كالصابون والشامبو".

وحذرت الهيئة من أن هذه الإجراءات ستنعكس سلبًا على خطوات مواجهة فيروس كورونا، المتمثلة بالتعقيم والتنظيف.

وأعلنت وزارة الصحة، الاثنين، أن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل يبلغ 255 إصابة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل حوالي 5 آلاف، بينهم 200 طفل و700 يعانون أمراضا مختلفة.

وتابعت الهيئة أنه سبق وأن أبلغت إدارة السجون الأسرى بعزمها تنفيذ إجراءات تصعيدية تجاههم، "كأن لا يُعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفًا من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من 10 إلى 7، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من 5 إلى 4 للأسير الواحد".

ودعا نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في وقت سابق، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على إسرائيل، لاتخاذ أعلى درجات التدابير الوقائية في أقسام الأسرى الفلسطينيين بسجونها، في ظل انتشار الفيروس.

وحتى الاثنين، أصاب كورونا، أكثر من 179 ألف شخص في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.