الجيش اليمني: مقتل 80 مسلحا حوثيا في معارك بمأرب والبيضاء

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل 80 من مسلحي جماعة "الحوثي"، في معارك مع القوات الحكومية بمحافظتي مأرب (شرق) والبيضاء (جنوب)، ضمن حرب مستمرة منذ 6 سنوات.

ونقل المركز الإعلامي للجيش عن قائد اللواء 117 مشاه في البيضاء، حسين النقح، قوله، إن "الجيش كسر هجومًا للمليشيات (الحوثيين) في منطقة قانية (شرقي البيضاء)"، بحسب بيان للمركز.

وأضاف أن "الهجوم خلف 60 قتيلًا وعشرات الجرحى من مسلحي الجماعة، إضافة إلى أسر آخرين، واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

ونقل المركز، في بيان آخر، عن مصدر عسكري مقتل 20 من مسلحي الجماعة بنيران القوات الحكومية، ومقاتلات التحالف العربي، في مديرية صرواح غربي مأرب.

وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وغارات مركزة لطيران التحالف استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع لمسلحي الحوثي.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابع للجيش)، إن "جنود اللواء الثالث مشاة، أسقطوا طائرة مسيرة حوثية حينما كانت تحلق فوق مواقعهم شرق مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة".

ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه مواقع الجيش اليمني في عدة جبهات، في حين يعلن الجيش التصدي لبعض تلك الطائرات وتدميرها.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ عام 2014.

واتهم الحوثيون، في وقت سابق الثلاثاء، التحالف العربي بشن 36 غارة على مديرية صرواح.

ومنذ عام 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وتتصارع كل من السعودية وإيران على النفوذ في دول عربية عديدة، بينها اليمن، لبنان والعراق.