حفتر يرفض "هدنة كورونا" ويجدد قصف طرابلس

شنت مليشيات خليفة حفتر، الأربعاء، هجومًا بصواريخ "جراد" على الأحياء السكنية في منطقة "عين زارة" جنوبي العاصمة طرابلس (غرب)، بحسب قناة "فبراير" التلفزيونية.

ولم تحدد القناة على الفور ما إذا كان هناك خسائر بشرية أو أضرار مادية؛ جراء قصف المليشيات، التي تشن، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

ويمثل هذا القصف تحديًا جديدًا للمجتمع الدولي من جانب حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ودعت كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، الثلاثاء، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنسانية لمساعدة الحكومة على مواجهة فيروس "كورونا".

ورسميًا، لم يُعلن في ليبيا حتى مساء الأربعاء عن تسجيل أي إصابة بالفيروس أو حتى حالة اشتباه.

وأعلنت الحكومة الليبية حالة الطوارئ والتعبئة العامة في مواجهة الفيروس، واتخذت حزمة إجراءات، منها: إغلاق المنافذ البرية والبحرية لمدة ثلاثة أسابيع، إيقاف كافة الأنشطة الرياضية، إغلاق صالات الأفراح، فضلًا عن تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 209 آلاف شخص في 170 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.