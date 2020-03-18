سيول وأمطار غزيرة تشرد مئات المدنيين شمالي العراق‎

أجلت الفرق التابعة لجمعية الهلال الأحمر وقوات الشرطة في العراق، الأربعاء، مئات المدنيين المحاصرين في منازلهم جراء السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الجمعية، في بيان، إن "الأمطار العزيزة، التي هطلت على محافظة نينوى أدت إلى إغراق عدد كبير من منازل المواطنين في مناطق متفرقة بينها قضاء تلعفر؛ ما أجبر أكثر من 150 عائلة (نحو ألف شخص) على ترك منازلها".

وأضافت الجمعية أن فرقها الإغاثية "أخلت غالبية العوائل المتضررة إلى أماكن آمنة"، مرجحة "زيادة عدد العوائل المتضررة نتيجة استمرار هطول الأمطار وغزارتها في عدد من المناطق بمحافظة نينوى".

من جهته، قال مصدر في وزارة الداخلية العراقية، إن "فرق الدفاع المدني وقوات الشرطة أجلت المئات من المدنيين المحاصرين في المنازل وسط مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى)، إثر تعرض منازلهم وشوراعهم للغرق".

من جهته، فتح ديوان الوقف السني مساجد نينوى لإيواء العوائل المتضررة، مع تشكيله خلية أزمة لتقديم مساعدات غذائية وإغاثية عاجلة لها خلال ساعات، بحسب بيان صادر عن الوقف.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، في بيان، استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية حتى الخميس في مناطق وسط وشمال البلاد.‎

وتعاني محافظة نينوى من تردي الخدمات وضعف مشاريع البنى التحتية؛ نتيجة للتدمير الذي لحق بها خلال معارك استعادتها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2017.