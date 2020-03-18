مسلحون موالون للإمارات يحاولون بالقوة تهريب أسلحة عبر ميناء سقطرى

اندلعت فجر الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن اليمنية ومسلحين تابعين للإمارات، عقب اقتحام الأخيرين ميناء سقطرى جنوبي البلاد.

وقال مسؤول رفيع في ميناء سقطرى، للأناضول، إن مجموعات مسلحة تتبع للإمارات، اقتحمت ميناء سقطرى لمحاولة تهريب أسلحة ومعدات وعربة مدرعة، تتحفظ عليها السلطات.

وأشار المسؤول مفضلا عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن المجموعات المسلحة اقتحمت الميناء مستخدمة سيارات وأطقم تتبع شركتي "برايم" للأسماك و"ديكسم باور" الإماراتيتين.

ولفت أن الأمن في محافظة أرخبيل سقطرى، حرك قوة بقيادة مدير عام شرطة المحافظة فائز الشطهي، عقب محاولة المجموعات المسلحة تهريب السلاح والعربة بالقوة.

وأوضح أن المسلحين باشروا إطلاق النار على القوة الأمنية فور وصولها الميناء، الأمر الذي تسبب في اندلاع اشتباكات محدودة بين الطرفين.

وذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من المسلحين وأودعتهما السجن، فيما لا تزال تتعقب الآخرين الذين لاذوا بالفرار.

فيما لم يصدر تعليق من أبو ظبي حول الحادث.

والاثنين، ضبطت قوات الأمن في ميناء سقطرى الواقع جنوب شبه الجزيرة العربية على المحيط الهندي، حاوية قادمة من الإمارات تحتوي على مدرعة ومعدات عسكرية.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات شكلتها أبوظبي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.

وتشهد سقطرى بين الحين والآخر محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبو ظبي والذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.