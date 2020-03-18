مقتل 5 مدنيين في عفرين السورية بصواريخ "ي ب ك" الإرهابي

قتل 5 مدنيين وجرح 7 آخرون، الأربعاء، في قصف بالصواريخ نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن عناصر التنظيم استهدفوا مركز عفرين براجمات صواريخ، من مدينة تل رفعت التي يحتلها التنظيم ويتخذها منطلقا لاستهداف المدنيين ونقاط الجيش الوطني السوري، بشكل متكرر.

ونقلت طواقم الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) المصابين إلى المشفى، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ويأتي استهداف التنظيم لعفرين، تزامنا مع الذكرى الثانية لتحرير المدينة من سيطرته بعد أن احتلها لمدة 6 سنوات قبل تحريرها في عملية "غصن الزيتون".

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطر عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في مارس/آذار 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.