103 إصابات حصيلة كورونا في المنطقة العربية اليوم

سجلت 5 دول عربية، مساء الأربعاء، 103 إصابات جديدة بـ"كورونا"، إذ رصدت السعودية 67 إصابة، والكويت 12، وقطر 10، والأردن 8، وسلطنة عمان 6.

في الرياض، أعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، أنها سجلت 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات، بجانب إخضاع البقية للرعاية الصحية باستثناء حالة واحدة بوضع حرج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة (واس).

وفي الكويت، أعلن متحدث وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند تسجيل 12 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد إلى 142، فيما تعافت 15 حالة.

وفي الدوحة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 452.

وفي عمان، أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس‎، خلال لقاء متلفز، تسجيل 8 إصابات جديدة ليرتفع العدد إلى 56 بينهم حالة تعافت من المرض.

وفي مسقط، أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 6 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39، بينها 13 تماثلت للشفاء.

وحتى الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 216 ألفا في 171 بلدا وإقليما، توفي نحو 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.