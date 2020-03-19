المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر خشية انتشار كورونا في سوريا

حذرت المنظمات الإنسانية يوم الأربعاء من عواقب وخيمة فيما انتشر فيروس كورونا الجديد مناطق اكتظاظ اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في شمال سوريا.

وقال المدير الإقليمي في منظمة Welthungerhilfe الألمانية (منظمة مكافحة الجوع): "مهما بدا ما سأقوله فظاً، لكن عليكم توقع إبادة جماعية قريباً".

وذكر أن حملة النظام على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا التي أطلقها أواخر أبريل / نيسان تسببت في تدمير عشرات المستشفيات.

وقال إن قطاع الرعاية الصحية في المنطقة مثقل بالفعل بمعالجة المصابين في أعمال العنف العسكرية.

وكذلك، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن انتشار الفيروس في شمال غرب سوريا قد أن يؤدي إلى وضع حرج إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وإجراءات إضافية.

وقال ستيفان دولد، المسؤول الصحفي لمنظمة أطباء بلا حدود في برلين: "المرض سينتشر بسرعة كبيرة، خاصة في المخيمات".

قال دولد لوكالة الصحافة الألمانية إن منظمة أطباء بلا حدود تدعم السلطات الصحية المحلية في شمال غرب سوريا للاستعداد لاحتمال تفشي المرض.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، نزح بنحو 400000 شخص بسبب عمليات النظام العسكرية من ريف إدلب الجنوبي إلى المناطق القريبة من الحدود السورية التركية الشمالية منذ ديسمبر/ كانون الأول.

إدلب هي آخر معقل المعارضة في سوريا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها قلقة للغاية بشأن تأثير مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في شمال غرب سوريا.

وأضافت في بيان إن اللاجئين في المنطقة يعيشون في ظروف تجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفسي.

وأشارت المنظمة إلى ظروف المعيشة والازدحام والضغط الجسدي والنفسي والحرمان بسبب نقص السكن والمياه النظيفة.

المتحدث باسم الوكالة قال: "تستعد منظمة الصحة العالمية لانتشار العدوى في جميع أنحاء سوريا، وتعطي الأولوية للوقاية والتأهب لمخاطر التواصل، مع التركيز على دعم المتطوعين لكشف وتشخيص ومنع الانتشار".

من جانبها، منظمة الخوذ البيضاء وجمعية عطا للإغاثة الإنسانية أعلنت إنهم شرعوا في حملات وقائية بين اللاجئين والمقيمين في إدلب.

مالك طالب، مسؤول منظمة عطا في إدلب، قال إن "الازدحام الكبير وسوء التغذية واستخدام خزانات المياه المشتركة والمساكن السيئة" دفع المنظمة إلى العمل على نشر الوعي الصحي الفوري بين اللاجئين.

فيما قال رائد الصالح ، رئيس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، لوكالة الأنباء الألمانية: "سنقوم بحملات توعية مكثفة ابتداء من يوم الجمعة بالتنسيق مع الجمعيات الصحية في شمال غرب سوريا".