تركمان العراق يطالبون الحكومة بإرسال تعزيزات أمنية إلى طوزخورماتو

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، الخميس، حكومة بغداد بإرسال تعزيزات أمنية إلى قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، بعد ازدياد الأعمال الإرهابية.

وفي تصريح للأناضول، أعرب هيثم هاشم مختار أوغلو، مسؤول الجبهة التركمانية بالمحافظة، عن قلقه من ازدياد الهجمات الإرهابية في طوزخورماتو ذي الغالبية التركمانية خلال الآونة الأخيرة.

وشدد مختار أوغلو على أن المجموعات الإرهابية بدأت تنشط غربي القضاء، مؤكدا ضرورة إطلاق القوات المسلحة التابعة للحكومة المركزية العراقية عمليات ضد التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وأوضح أن الوحدات الأمنية في طوزخورماتو لا تمتلك الطاقة الكافية للتعامل أمنيا مع الوضع الراهن، بالتزامن مع تراجع الأوضاع الأمنية يوما بعد يوم.

واعتبر أن بعض الأحزاب الكردية تتجاهل هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي بالمنطقة، مضيفا: "يخططون لإعادة تموضع قوات البيشمركة بالمنطقة تحت ذريعة هذه الهجمات".

وقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال جراء هجمات شنها "داعش" منذ 16 مارس/ آذار في طوزخوزماتو في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وغم مرور عامين على تطهير العراق من عناصر التنظيم الإرهابي، إلا أن الهجمات ما تزال تتواصل في بعض المحافظات العراقية.