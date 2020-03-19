روسيا ترسل عبر نظام الأسد مقاتلين ومرتزقة لدعم حفتر

كشفت الحكومة الليبية، الأربعاء، أن مقاتلين وخبراء عسكريين قد وصلوا مدينة بنغازي مؤخرا، قادمين من سوريا جواً لدعم قوات خليفة حفتر.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان أن "الخبراء تربطهم صلات بشركة فاغنر الروسية وبعناصر حزب الله الإرهابي، وبالحرس الثوري الإيراني".

وأوضح البيان أن "شركة أجنحة الشام (خاصة يملكها أقارب لرئيس النظام السوري بشار الأسد)، قامت بفتح مكتب لها في بنغازي لإقامة نشاطات تجارية مشبوهة تحت غطاء هذا الخط الجوي، الذي يمكن أن يسبب كارثة صحية، كون الواصلين عبره قادمين من مناطق موبوءة بفيروس كورونا، واختلطوا بالإيرانيين الذي يتحكمون فعليا بدمشق".

ويتواجد في سوريا عدد كبير من الجماعات الإرهابية التابعة لإيران، ولحرسها الثوري، يقاتلون إلى جانب قوات النظام منذ سنوات.

ونبهت الداخلية المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية من البلاد، إلى عدم التعامل مع شركة أجنحة الشام، ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من التعاطي مع من وصلوا مؤخرا على متن تلك الرحلات.

ودعت الوزارة البعثة الأممية وفريق العقوبات التابع لمجلس الأمن إلى "توثيق هذه الأفعال المخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون الدولي".

وأشارت الداخلية أنه سبق لها توضيح أن ما يعرف بـ"هيئة الاستثمار العسكري" التابعة لحفتر تسير رحلات جوية بين دمشق وبنغازي، عبر شركة مدرجة على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تسمى "أجنحة الشام".

ولفتت إلى أن هيئة الاستثمار العسكري، تمنح أشخاصا سوريين تأشيرات دخول للأراضي الليبية دون موافقة الجهة المختصة، وهي مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في طرابلس مقر حكومة الوفاق.

ولم يعلن رسميا تسجيل أي إصابة بكورونا في ليبيا أو سوريا، حتى ظهر الأربعاء، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من تفشي الفيروس في الدولتين اللتين تعانيان منذ سنوات صراعات طاحنة، أثرت على القطاع الصحي والبنية التحتية بشكل عام.

وتوجد صلات بين نظام الأسد وحفتر، المدعومين من قبل روسيا، ظهرت للعلن في مارس/ آذار الجاري، مع تسليم السفارة الليبية لدى دمشق لجهات تابعة لحفتر، الأمر الذي رفضته طرابلس.

وذكرت تقارير إعلامية غربية، مؤخرا، أن شركة "فاغنر" الروسية للمرتزقة، تقدم دعما بالمقاتلين والخبراء لقوات حفتر، التي تشن منذ أشهر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس، كما ذكرت تقارير أخرى أن النظام السوري بدأ إرسال مقاتلين ومرتزقة إلى ليبيا، لدعم قوات حفتر كذلك.