مصر تسجل 7 وفيات و256 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الخميس، تسجيل حالة وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 256 إصابة بينهم 7 وفيات.

وأوضح متحدث الوزارة خالد مجاهد، في بيان عبر تويتر، أنه "تم تسجيل 46 حالة جديدة تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وإعلانها مسبقا".

وأشار أيضا إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري بلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) توفي بمستشفى العزل".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد ضحايا الفيروس حتى الخميس، بلغ 256 إصابة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها، و7 حالات وفاة.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.