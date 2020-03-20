ملك الأردن.. تنسيق إقليمي لمواجهة كورونا

أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الخميس، اتصالات هاتفية مع 3 من الزعماء العرب في الدول المجاورة لبحث جهود التنسيق في مواجهة فيروس كورونا.

الاتصالات الهاتفية كانت مع الرئيس العراقي برهم صالح، والفلسطيني محمود عباس، ونظيره السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وفي بيانات منفصلة، بثها الديوان الملكي، أكد ملك الأردن للرئيس صالح وقوف بلاده الكامل إلى جانب العراق لتجاوز هذا الوباء.

ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث الملك عبد الله التعاون والتنسيق المشترك بخصوص مواجهة كورونا.

وأكد أن الأردن "مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في مختلف الظروف، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية الحالية".

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا نحو 241 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.