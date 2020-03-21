الجزائر.. 3 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 15

سجلت الجزائر، السبت، 3 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 15، كما سجلت 44 إصابة ليرتفع العدد إلى 139.

أعلن ذلك لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، التابعة لوزارة الصحة عبر بيان مقتضب.

ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى بشأن الوفيات والإصابات الجديدة، إلا أنه أشار إلى أن متوسط عمر الوفيات الجديدة بلغ 64 سنة، ويعاني جميعهم من أمراض مزمنة (لم يذكر تفاصيلها).

وحسب اللجنة ذاتها، تماثلت 22 حالة جديدة للشفاء وغادرت المستشفيات ليصل عدد المتعافين من المرض 54.

ولفت البيان الى أن 34 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالفيروس تحت المراقبة الطبية في المستشفيات.

وسجلت الجزائر أول إصابة بـ"كورونا" في 25 فبراير/شباط الماضي لإيطالي يعمل في حقل نفطي جنوبي البلاد.

وتسببت زيارة عائلية لمهاجر من فرنسا فيما يشبه بؤرة لوباء كورونا بمحافظة البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، التي سجلت حتى الآن وحدها 79 حالة، حسب وزارة الصحة.

وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس تدخل حيز التنفيذ فجر الأحد.

ومن التدابير الجديدة، وقف المواصلات العامة بجميع أنواعها في المدن وبين المحافظات، وإعفاء 50 % من موظفي القطاع الحكومي من العمل، وإغلاق المقاهي والمطاعم.

وباشرت السلطات إجراءات حجر صحي لمدة 14 يوما، على جميع الرعايا العالقين في الخارج الذين يتم إجلاؤهم تباعا عبر رحلات خاصة جوية وبحرية.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 297 ألفا حول العالم، توفي منهم 12 ألفا و775، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.