إسرائيل: البطالة تقفز 4 أضعاف بسبب كورونا

كشفت معطيات حكومية إسرائيلية، الأحد، عن ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، منذ بداية الشهر الجاري، بـ 4 أضعاف، لتصل إلى 16.4 بالمئة، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق تقرير لمكتب التشغيل (العمل) الإسرائيلي، نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومنذ الساعة 18:00 مساء السبت، حتى السادسة صباح الأحد بالتوقيت المحلي (أي خلال 12 ساعة فقط) سجل المكتب 8 آلاف و50 عاطلا حديدا عن العمل.

وبذلك، وصل إجمالي العاطلين في إسرائيل منذ مطلع مارس/آذار الجاري إلى 511 ألف و965 إسرائيليا، بحسب المصدر ذاته.

وقبل اندلاع أزمة كورونا، وصلت نسبة البطالة في إسرائيل 4 بالمائة فقط، لترتفع الآن بـ 4 أضعاف وصولا إلى 16.4 بالمائة.

وقفزت معدلات البطالة في إسرائيل بعد إغلاق وتقليص أعمال وخدمات قطاعات عديدة، في إطار إجراءات حكومية للحد من تفشي كورونا، كالسياحة والفنادق والطيران والمطاعم والمقاهي وتسريح العاملين بها أو منحهم إجازات بدون مرتب.

وحذر مكتب العمل، من أن فرض الحكومة إغلاقا شاملا، سوف يؤدي إلى موجات جديدة من البطالة تطال العاملين في قطاعات عديدة.

وصباح الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المصابين إلى 945 حالة.

ومساء السبت، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إن الإصابات بفيروس كورونا في بلاده "قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف".