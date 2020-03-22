وفاة ضابط برتبة لواء بكورونا في مصر والنظام السوري يسجل أول إصابة

توفي، مساء الأحد، ضابط بالجيش المصري برتبة لواء أركان حرب، جراء إصابته بكورونا خلال مشاركته في أعمال مكافحة الفيروس، وفق إعلام حكومي.

وأوضحت صحيفة الأهرام المصرية أن الوفاة جاءت "نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي آخر حصيلة معلنة، السبت، سجلت مصر 294 إصابة بفيروس كورونا، توفى منهم 10، وتماثل 41 للشفاء.

وفي سياق متصل، أعلن النظام السوري، مساء اليوم، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19) داخل البلد.

وقال وزير الصحة بالنظام السوري، نزار يازجي، إنه تم تسجيل أول إصابة بـ"كورونا المستجد"، لشخص قادم من خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، بحسب وكالة "سانا".

ويأتي إعلان النظام بعد تقارير إعلامية عديدة حول انتشار فيروس كورونا بعدد من مناطق البلاد خاصة في العاصمة دمشق.

وحتى مساء الأحد، أصاب فيروس كورونا أكثر من 340 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 14 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 97 ألفا.‎