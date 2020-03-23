مقتل فتاتين في قصف لميليشيات حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، مقتل فتاتين إثر قصف مدفعي لمليشيات خليفة حفتر طال منزلهما بمحور عين زارة جنوبي طرابلس.

وقال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، للأناضول، إن الفتاتين قتلا نتيجة قصف مليشيات حفتر بمنطقة خلة النور وتم انتشال جثتيهما من تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الحكومة مقتل اثنين من العمالة الوافدة وجرح مواطن بقصف لمليشيا حفتر على محيط مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

كما أعلنت مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها ميليشيات حفتر على منزل بمنطقة عين زارة.

وأكد الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على فيسبوك، أن حصيلة قتلى قصف ميليشيات حفتر بلغ 6 بينهم نساء، إضافة إلى 6 إصابات بينهم أطفال خلال 48 ساعة من الإعلان الخادع للناطق باسم مليشيات حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار.

يشار أن ميليشيات حفتر، استهدفت مجددا في وقت سابق الإثنين، مطار معيتيقة الدولي، المتوقف عن العمل، بقذائف صاروخية، رغم "الهدنة".

وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والجزائر، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنسانية لمساعدة الحكومة في مواجهة كورونا.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف في ليبيا إلى "توحيد جهودها لمواجهة التهديد الذي يشكله كورونا وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق".

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.