العراق يواجه أزمة في دفن ضحايا "كورونا"

طالب وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، الأربعاء، المرجعيات الدينية في البلاد، بالتدخل لتسهيل عملية دفن ضحايا فيروس "كورونا".

ويرفض القائمون على المقابر إضافة إلى المدنيين دفن ضحايا "كورونا" خوفاً من تفشي الفيروس، وانتقاله إلى المناطق السكنية وفق اعتقادهم.

وقال علاوي في بيان: "لا يوجد أي ضرر بعد دفنهم، لذا نناشد المرجعيات الدينية إلى التدخل لتسهيل عملية دفن ضحايا الفيروس حيث مازلنا نعاني صعوبات بالرغم من الجهود التي بذلت مع كافة الجهات المعنية".

من جهته، قال جاسب الحجامي، مدير عام صحة الكرخ في بغداد، في بيان الأربعاء، إن جثة متوفٍ بالفيروس لم يسمح بدفنها منذ أكثر من أسبوع.

وأوضح أنه "تم إغلاق مدافن المسلمين أمامهم، وحتى الصحراء تم منعهم من دفنهم فيها (..) الجثة يتم دفنها بطريقة علمية، ومن غير الممكن نشرها للعدوى"، دون تحديد المسؤول عن ذلك.

وكشف مواطنون من منطقة النهروان جنوب شرق بغداد عن رفضهم دفن متوفين بفيروس "كورونا" بأطراف المدينة.

وقال مصطفى ريسان أحد سكان المنطقة للأناضول، إن "الأهالي منعوا فرق وزارة الصحة من دفن جثامين ثلاثة متوفين بالفيروس، لأن المكان الذي أرادت الفرق الصحية دفن الجثث فيها قريب من المنطقة السكنية، ونحن لدينا أطفال وكبار بالسن ونخشى إصابتهم بالمرض".

وأوضح ريسان أن "منطقتنا خالية من أي مركز صحي أو بنى تحتية صحية، ومن ثم لانريد جلب الأمراض إلى المنطقة، بإمكانهم دفن ضحايا كورونا في مناطق أخرى أو في الصحراء جنوبي البلاد أو على الحدود، لكن ليس بالقرب من المناطق السكنية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما رفع مجمل الوفيات في البلاد إلى 29 والإصابات إلى 346، فيما بلغت حالات التعافي 89.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 440 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 19 ألفا، فيما تعافى أكثر من 112 ألفا.